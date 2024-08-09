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Полиция разыскивает бывшего лидера каталонских сепаратистов
09.08.2024 05:30 MIGnews.com

Полиция разыскивает бывшего лидера каталонских сепаратистов

Полиция Барселоны разыскивает бывшего лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона, который неожиданно вернулся в Испанию после семилетнего изгнания, несмотря на ордер на арест.

Каталонская полиция Mossos d'Esquadra установила блокпосты на дорогах Барселоны и выездов из города в рамках операции Jaula ("Клетка"), целью которой является поиск Пучдемона, которого видели покидающим митинг на машине.

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Большую часть последних нескольких лет он жил в Брюсселе после того, как полиция предъявила ему обвинения, связанные с неудавшейся попыткой добиться независимости Каталонии в 2017 году.

В то время лидеры Каталонии, выступающие за независимость, включая Пучдемона, организовали референдум, который был признан незаконным Конституционным судом Испании, и позже объявили независимость региона. Вскоре после этого Мадрид ввел прямое правление в регионе, и Пучдемон бежал в Бельгию.

В четверг, 8 августа Пучдемон кратко обратился к сотням сторонников, собравшихся возле парламента Каталонии в Барселоне незадолго до ожидаемого вступления в должность нового главы каталонского правительства.

Он крикнул: "Да здравствует свободная Каталония!", а затем сказал, что вернулся, "чтобы напомнить вам, что мы все еще здесь".
 

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