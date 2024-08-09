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По Сирии нанесен авиаудар: что оказалось под обстрелом
09.08.2024 07:28 Алина Груднева

По Сирии нанесен авиаудар: что оказалось под обстрелом

Поздно вечером, 9 августа, по Сирии был нанесен авиаудар, приписываемый Израилю.

По данным оборонного ведомства страны, ранены четверо "солдат".

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"Четверо солдат получили ранения в результате израильской атаки, направленной на военные объекты в центре страны", - сказано в сообщении. 

Уточняется, что объектам, на которые пришелся удар, причинен ущерб.

Перед этим в сирийских СМИ сообщалось, что на авиабазе Шайрат в Хомсе были слышны взрывы.
 

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