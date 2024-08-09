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На Крите продолжает бушевать жуткий пожар
09.08.2024 09:57 Алина Груднева

На Крите продолжает бушевать жуткий пожар

На Крите бушует масштабный лесной пожар, из-за которого Греция направила туда большое пожарных.

По данным АР, жители многих сел были эвакуированы из-за разбушевавшейся стихии.

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Огонь распространился на оливковые рощи, сельскохозяйственные угодья и кустарники, а также подверг угрозе курорты вдоль побережья.

Информация о жертвах и тяжело раненых пока что не поступала. Тушению возгорания препятствует ветер.

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