



Мексика отклонила запрос Украины о Путине

Мексика отклонила запрос Украины об аресте Владимира Путина, если тот все же приедет на инаугурацию нового президента в октябре.



По данным Reuters, такое заявление сделал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.



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"Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит", – сказал он.



Ранее Украина напомнила Мексике, что на ту распространяется юрисдикция Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест Путина.



Там ответили, что разослали приглашения на церемонию всем странам, с которыми у страны есть отношения.