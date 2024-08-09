Мексика отклонила запрос Украины о Путине
Мексика отклонила запрос Украины об аресте Владимира Путина, если тот все же приедет на инаугурацию нового президента в октябре.
По данным Reuters, такое заявление сделал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
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"Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит", – сказал он.
Ранее Украина напомнила Мексике, что на ту распространяется юрисдикция Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест Путина.
Там ответили, что разослали приглашения на церемонию всем странам, с которыми у страны есть отношения.