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Кипр станет военной базой для американских войск, чтобы защитить Израиль
09.08.2024 09:42 Алина Груднева

Кипр станет военной базой для американских войск, чтобы защитить Израиль

Кипр послужит военной базой для американских военных, которые будут защищать Израиль от иранской угрозы.

Об этом сообщает израильские интернет-издание "Исраэль Хайом" со ссылкой на ливанские СМИ.

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Уточняется, что ранее США обратились к Кипру с просьбой послужить базой для американских сил. В стране согласились.

Ожидается, что Америка отправит на Кипр "беспрецедентное количество" военной техники. Не так давно туда была отправлена военная делегация, которая провела встречи с должностными лицами министерства обороны и разведки. 

Согласно сообщениям, Кипр станет своего рода базой для перехвата атак со стороны Ирана, Йемена и "Хезболлы". Кипрские официальные лица также заявили, что британцы усилили свои базы, перебросив специалистов и средства ПВО. 

Кроме того, немецкая сторона также обратилась к властям по поводу отправки военных, тогда как Германия заявила, что окажет помощь в эвакуационных операциях в случае крупномасштабной войны.

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