



Кипр станет военной базой для американских войск, чтобы защитить Израиль

Кипр послужит военной базой для американских военных, которые будут защищать Израиль от иранской угрозы.



Об этом сообщает израильские интернет-издание "Исраэль Хайом" со ссылкой на ливанские СМИ.



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Уточняется, что ранее США обратились к Кипру с просьбой послужить базой для американских сил. В стране согласились.



Ожидается, что Америка отправит на Кипр "беспрецедентное количество" военной техники. Не так давно туда была отправлена военная делегация, которая провела встречи с должностными лицами министерства обороны и разведки.



Согласно сообщениям, Кипр станет своего рода базой для перехвата атак со стороны Ирана, Йемена и "Хезболлы". Кипрские официальные лица также заявили, что британцы усилили свои базы, перебросив специалистов и средства ПВО.



Кроме того, немецкая сторона также обратилась к властям по поводу отправки военных, тогда как Германия заявила, что окажет помощь в эвакуационных операциях в случае крупномасштабной войны.