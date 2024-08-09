



Олимпийская спортсменка подрабатывает на сайте для взрослых

Олимпийская прыгунья с шестом из Канады Алиша Ньюман подрабатывает на сайте для взрослых.



В этом она призналась в интервью BILD.



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По словам канадской спортсменки, она имеет дополнительный зарабаток на сайте OnlyFans.



"Благодаря тому, что я публикую, я зарабатываю деньги. Это придает мне уверенности, я чувствую себя комфортно", - призналась Ньюман.



Спортсменка пояснила, что публикует на сайте ролики с тренировками, рассказывает о своем питании и дает множество советов.



"Конечно, у многих определенное клише, когда они думают об OnlyFans. Я не могу изменить мнение людей. Но этот сайт связал меня со многими фанатами. Больше, чем любую другую прыгунью с шестом в прошлом. Меня не волнует, что об этом думают другие. Я та, кто я есть, и я делаю это хорошо", - добавила.