



США уничтожили станцию управления хуситов в Йемене

Американские военные в очередной раз провели операцию против йеменских хуситов.



По данным Центрального командования США, они уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты и одну наземную станцию управления в Йемене.



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"Кроме того, успешно уничтожен один беспилотный надводный аппарат хуситов в Красном море. Это оружие представляло собой явную и непосредственную угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе", - отметили в CENTCOM.