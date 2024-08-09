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США уничтожили станцию управления хуситов в Йемене
09.08.2024 09:10 Алина Груднева

США уничтожили станцию управления хуситов в Йемене

Американские военные в очередной раз провели операцию против йеменских хуситов.

По данным Центрального командования США, они уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты и одну наземную станцию управления в Йемене.

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"Кроме того, успешно уничтожен один беспилотный надводный аппарат хуситов в Красном море. Это оружие представляло собой явную и непосредственную угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе", - отметили в CENTCOM.

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