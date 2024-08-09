



Источник в США: Иран не имеет права на атаку на Израиль

В США считают, что Иран не имеет права нападать на Израиль в рамках мести за смерть главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране.



"У Ирана нет абсолютно никаких законных оснований для начала военного нападения на Израиль, которым он продолжает угрожать", - сказал высокопоставленный источник в американской администрации.



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По его словам, в Вашингтоне такую "логику" полностью отвергают.



"Последствия такой прямой атаки могут быть весьма значительными, в том числе для Ирана и иранской экономики, что, как я знаю, беспокоит их новое правительство", - подчеркнул он.