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В Пентагоне не бьют тревогу из-за боев в Курской области
09.08.2024 10:22 Алина Груднева

В Пентагоне не бьют тревогу из-за боев в Курской области

Пентагон не обеспокоен из-за боев в Курской области, о которой сообщает российская сторона.

Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

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"Украина борется за свою суверенную территорию, на которую вторгся ее сосед. Так что если мы хотим деэскалации напряженности, как мы говорили с самого начала, то лучший способ это сделать – это чтобы Путин сегодня принял решение о выводе войск из Украины", – отметила она.

По словам Сингх, Украина сделает все, чтобы вернуть свою суверенную территорию. 

"Мы будем продолжать поддерживать Украину возможностями и системами, в которых она нуждается. Мы не чувствуем, что это каким-то образом приводит к эскалации. Украина делает то, что ей нужно, чтобы быть успешной на поле боя", – добавила Сингх.

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