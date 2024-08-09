



Украина просит США разрешить бить ATACMS по РФ – СМИ

Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами о разрешении на использование баллистических ракет ATACMS для ударов по военным аэродромам на территории России, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.



По данным издания, удары ATACMS необходимы для уничтожения истребителей на российских аэродромах, которые агрессор использует для ответных атак. Это позволит Вооруженным Силам Украины удерживать контроль над районами Курской области.



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Как известно, ракеты ATACMS были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 млн долл, который был одобрен президентом США Джо Байденом в марте 2024 года. Впервые эти ракеты Украина использовала 17 апреля 2024 года для удара по российскому аэродрому в Крыму, который находится на расстоянии около 165 км от линии фронта.



Но, несмотря на уникальную возможность атаковать российскую авиабазу Мальшево и уничтожить российскую авиацию, США не давали разрешения на использование ATACMS для этих целей.



Однако Президент Украины настаивает: необходимо уничтожать российскую боевую авиацию всеми возможными средствами, включая удары по российским аэродромам, и это Владимир Зеленский считает справедливым шагом в условиях войны.