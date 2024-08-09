



Что может стать целью Ирана в Израиле: прогноз журналистов

Иран может решить нанести удар по лицам, которых считает ответственными за убийство лидера политбюро ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране, вместо полноценной атаки на Израиль.



Об этом сообщает газета The Guardian.



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Уточняется, что Тегеран взвешивает свои варианты ответа, хотя Израиль так и не подтвердил, и не опроверг информацию о причастности к ликвидации.



Иран сталкивается с сильным дипломатическим давлением, направленным на то, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе.



Во время заседания Организации исламского сотрудничества министр иностранных дел Пакистана высказался против нападения Ирана на Израиль и заявил, что Тегеран не должен "вестись на планы" премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу "более масштабной войны".