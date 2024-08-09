



Трамп: "Любому еврею, который проголосует за Харрис, нужно проверить голову"

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что евреям или сторонникам Израиля, которые голосуют за кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис и "ее нового друга" Тима Уолза, "следует проверить свои головы".



Трамп несколько раз говорил это о евреях, которые голосуют за кандидатов от Демократической партии.



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"Она очень, очень плохо относилась к Израилю, и она очень плохо относилась к еврейскому народу", — заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде.



Он в который раз повторил свое заявление о том, что 7 октября не произошло бы, если бы он был президентом.



Трамп также утверждает, что его поддержка среди избирателей-евреев "значительно выросла".

