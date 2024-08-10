



Microsoft: Иран пытается повлиять на выборы в США

Иран активизирует кибер-активность, которая, вероятно, направлена на влияние на американские выборы.



Об этом сообщили в Microsoft.



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Согласно отчету, иранцы создают сайты с фейковыми новостями и выдают себя за активистов, пытаясь расжечь разногласия в США, особенно, в колеблющихся штатах, и посеять хаос.



Более того, они проводят фишинговые атаки по электронной почте. В Microsoft предупредили, что влияние Ирана на выборы будет иметь глобальные последствия.

