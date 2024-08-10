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Microsoft: Иран пытается повлиять на выборы в США
10.08.2024 08:17 Алина Груднева

Microsoft: Иран пытается повлиять на выборы в США

Иран активизирует кибер-активность, которая, вероятно, направлена на влияние на американские выборы.

Об этом сообщили в Microsoft.

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Согласно отчету, иранцы создают сайты с фейковыми новостями и выдают себя за активистов, пытаясь расжечь разногласия в США, особенно, в колеблющихся штатах, и посеять хаос. 

Более того, они проводят фишинговые атаки по электронной почте. В Microsoft предупредили, что влияние Ирана на выборы будет иметь глобальные последствия.
 

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