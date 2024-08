Гендерный спор на Олимпиаде: в МОК не видят надежной системы идентификации

Президент МОК Томас Бах ответил на вопросы относительно гендерного спора с участием двух боксеров, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже.



По его словам, не существует "надежной научной системы определения" мужчин и женщин.



"Если кто-то представляет нам научно обоснованную систему того, как идентифицировать мужчину и женщину, то мы будем первыми, кто это сделает. Нам не нравится эта неопределенность", - сказал он.



По словам Баха, в Международном олимпийском комитете "были бы более чем рады" разобраться с этим вопросом.



NEW - IOC president says there is no solid scientific system on how to identify men and women.pic.twitter.com/VdXaXDPtIp