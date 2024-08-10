Новости » Спорт
Гендерный спор на Олимпиаде: в МОК не видят надежной системы идентификации
10.08.2024 09:13 Алина Груднева

Гендерный спор на Олимпиаде: в МОК не видят надежной системы идентификации

Президент МОК Томас Бах ответил на вопросы относительно гендерного спора с участием двух боксеров, участвующих в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По его словам, не существует "надежной научной системы определения" мужчин и женщин.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Если кто-то представляет нам научно обоснованную систему того, как идентифицировать мужчину и женщину, то мы будем первыми, кто это сделает. Нам не нравится эта неопределенность", - сказал он.

По словам Баха, в Международном олимпийском комитете "были бы более чем рады" разобраться с этим вопросом.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы