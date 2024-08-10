



Тверк на Олимпиаде: канадская спортсменка повеселила зрителей

Видео с канадской прыгуньей с шестом и звездой OnlyFans Алиша Ньюман стало вирусным в среду после того, как отпраздновала свою олимпийскую бронзовую медаль тверком.



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Alysha Newman twerking at the Olympics in Paris today after the Canadian jumps 4.85 m pic.twitter.com/3XpTBYitgi — Dutch_Investor (@cryptostonk2) August 8, 2024

30-летняя спортсменка ошеломила поклонников в Париже, когда она преодолела 4,85 метра в жарком финале, а ее третье место сделало ее первой канадкой, завоевавшей медаль в этом виде спорта, сообщает The Telegraph.Однако вскоре после завершения своего рекордного выступления Ньюман перед толпой и телекамерами с широкой улыбкой на лице исполнила зажигательный тверк. Этот танец разделил Интернет на два лагеря: пыталась ли она продвигать свой OnlyFans или это был просто такой танцевальный выхлоп энергии радости.“Раньше олимпийские спортсмены считались героями и источником национальной гордости. Это просто отвратительно”, — прокомментировал один человек под видео, на котором Ньюман исполняет тверк.Несмотря на некоторую негативную реакцию вокруг ее празднования, многие пользователи социальных сетей поспешили защитить ее действия, назвав их беззаботным развлечением.“Эти комментарии жалкие! Дайте тому, кто упорно трудился 4 года, повеселиться. Вы все сидите на диване и с каждым днем ​​приближаетесь к диабету 2-го типа”, — вмешался один пользователь социальных сетей.“Элиша имеет право праздновать так, как хочет”, — сказал другой человек.Элиша Ньюман, которая родом из Делавэра, Онтарио, Канада известна не только спортивными достижениями. Спортсменка занимается размещением собственного видео на платформе OnlyFans и берет $12,70 США в месяц за доступ к своему контенту только для взрослых. К слову сказать, Ньюман никогда не выкладывала там обнаженку.