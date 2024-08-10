



McDonald's ищет выход из кризиса продаж - “Big Arch”

McDonald's впервые за почти четыре года столкнулся с падением своих мировых продаж из-за инфляции и роста цен.



Компания решила “комплексно переосмыслить” свою стратегию, которая, по-видимому, включает в себя более крупные бургеры.



Restaurant Business сообщает о том, что в “Big Arch” в канадском релизе представлен как большой бургер, в который будут входить три ломтика белого плавленого сыра, хрустящий лук, нарезанный лук, соленые огурцы, салат и новый соус Big Arch.



На сайте McDonald's Portugal бургер называется “Um verdadeiro Épico Mac” — “настоящий эпический Mac”.



“Это типичный бургер McDonald's с изюминкой наших культовых, знакомых вкусов”, — сказал он аналитикам.



Пока неясно, когда бургер начнет реализовываться в США, но план состоит в том, чтобы посмотреть, насколько успешно пройдут испытания, прежде чем выводить его на мировой рынок.



Однако вместо того, чтобы тестировать разные большие бургеры по всему миру, на этот раз McDonald's надеется добавить этот один большой бургер в свое основное меню по всему миру.

