



Клинические исследования показали, что заменители сахара опасны для жизни

В США пришли к выводу, что один из самых универсальных сахарозаменителей эритритол вреден для здоровья. Если вы отказались от сахара в пользу эритритола, то существенно увеличивается риск пострадать от инсульта или сердечного приступа. Заменителями сахара пользуются те, кто сидят на диетах, а также диабетики. Что делать? Врачи дают совет.



Эритритолом практически постоянно пользуются люди придерживающиеся кето-диеты. К этому выводу пришла группа исследователей из клиники Кливленда в США.



Эритритол делает тромбоциты в крови более активными, что может привести к образованию тромбов, объяснили исследователи в четверг в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.



“Результаты этого исследование вызывают некоторые опасения, что стандартная порция подслащенной эритритолом пищи или напитка может остро стимулировать прямой эффект образования тромбов”, — сказал соавтор исследования доктор У. Х. Уилсон Танг, директор по исследованиям в области сердечной недостаточности и трансплантологии сердца в клинике Кливленда.



Управление по контролю за продуктами и лекарствами США классифицирует эритритол как ингредиент GRAS (“общепризнанный безопасный”) и разрешает его использование без ограничений.



Синтезированный из кукурузы, встречающийся в природе в некоторых фруктах и ​​вырабатываемый организмом в очень малых количествах, эритритол содержит мало калорий и примерно на 70% такой же сладкий, как сахар.



Он добавляет объем подсластителям из архата и стевии, придает хрустящую текстуру выпечке и оставляет охлаждающее послевкусие. К сожалению, эритритол плохо метаболизируется организмом и может накапливаться.



“Многие профессиональные общества и врачи регулярно рекомендуют людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний — страдающим ожирением, диабетом или метаболическим синдромом — употреблять продукты, содержащие заменители сахара, а не сахар”, — сказал старший автор и соавтор доктор Стэнли Хазен.



“Эти результаты подчеркивают важность дальнейших долгосрочных клинических исследований для оценки безопасности эритритола и других заменителей сахара для сердечно-сосудистой системы”, — добавил Хазен, заведующий кафедрой сердечно-сосудистых и метаболических наук в научно-исследовательском институте Лернера клиники Кливленда и руководитель секции профилактической кардиологии.

У тех, кто потреблял дозу эритритола, которая могла бы быть в кексе или газировке без сахара, наблюдалось значительное увеличение образования тромбов, в то время как у тех, кто ел сахар, этого не наблюдалось.



Большое количество ксилита — сахарного спирта, похожего на эритритола, который содержится в конфетах без сахара, жевательных резинках, выпечке и зубной пасте — увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.



“Выбор сладостей с сахаром время от времени и в небольших количествах был бы предпочтительнее, чем употребление напитков и продуктов, подслащенных этими сахарными спиртами, особенно для людей с повышенным риском тромбоза, например, страдающих сердечными заболеваниями, диабетом или метаболическим синдромом”, — советуют врачи из клиники Кливленда.



