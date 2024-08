Харрис: самое время Израилю заключать соглашение с ХАМАСом

Вице-президент США Камала Харрис вновь заговорила о необходимости соглашения между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников.



Соответствующее заявление она сделала во время предвыборного митинга в Аризоне.



"Сейчас самое время заключить соглашение о прекращении огня, чтобы положить конец боевым действиям", - сказала она.



По словам Харрис, команда президента США Джо Байдена круглосуточно работает, чтобы добиться заключения соглашения и вернуть похищенных, удерживаемых ХАМАСом, домой.

Kamala Harris responds to Gaza demonstrators in Arizona: “Now is the time to get a ceasefire deal and get the hostage deal done.” pic.twitter.com/M7bhIFXkG4