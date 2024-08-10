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Харрис: самое время Израилю заключать соглашение с ХАМАСом
10.08.2024 07:40 Алина Груднева

Харрис: самое время Израилю заключать соглашение с ХАМАСом

Вице-президент США Камала Харрис вновь заговорила о необходимости соглашения между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников.

Соответствующее заявление она сделала во время предвыборного митинга в Аризоне.

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"Сейчас самое время заключить соглашение о прекращении огня, чтобы положить конец боевым действиям", - сказала она. 

По словам Харрис, команда президента США Джо Байдена круглосуточно работает, чтобы добиться заключения соглашения и вернуть похищенных, удерживаемых ХАМАСом, домой.

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