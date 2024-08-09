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Метеозависимым приготовиться: на Землю обрушилась затяжная магнитная буря
09.08.2024 11:53 Mignews.ua

Метеозависимым приготовиться: на Землю обрушилась затяжная магнитная буря

9 августа Земля окажется под воздействием затяжной магнитной бури, которая продлится до вечера субботы, 10 августа. 

По данным метеорологических служб, эта буря может значительно повлиять на самочувствие людей, чувствительных к изменениям геомагнитной обстановки. 

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Готовьтесь к резким перепадам давления, мигреням и тому подобное, поскольку ситуацию усугубит еще и начавшийся в августе Ретроградный Меркурий.

В период бури рекомендуется минимизировать физические нагрузки, избегать стрессов и тщательно следить за своим состоянием, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Магнитные бури также могут вызывать головные боли, повышенное давление, раздражительность и общую слабость. 

Специалисты советуют пить больше воды, избегать кофеина и алкоголя, а также обеспечить себе полноценный отдых.

Ожидается, что магнитная буря начнет утихать вечером 10 августа, после чего геомагнитная обстановка постепенно стабилизируется.

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