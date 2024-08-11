



Китайский канадец доехал на общественном транспорте до Мексики за 9 дней

Уильям Хуэй был очарован общественным транспортом с тех пор, как себя помнил.



Поэтому вполне логично, что 40-летний системный инженер поставил перед собой задачу проехать из своего родного города Ванкувер, в Тихуану, Мексика, исключительно на общественных автобусах и поездах.



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Хуэй решил именно это сделать, отправившись в девятидневное путешествие вдоль тихоокеанского побережья США.



Хуэй рассказал BBC, что у него есть всего несколько правил для поездки: категорически запрещены автобусы Greyhound и поезда Amtrak, а хождение между автобусными остановками должно быть сведено к минимуму.

