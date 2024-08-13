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Попытки взлома баз предвыборных кампаний Трампа и Байдена: начато расследование
13.08.2024 07:10 Алина Груднева

Попытки взлома баз предвыборных кампаний Трампа и Байдена: начато расследование

ФБР ведет расследование попыток хакерских атак со стороны Ирана в отношении советников демократической кампании президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, а также в отношении кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета Washington Post.

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Расследование стартовало еще в июне, когда кандидатом от демократов был Байден. В ФБР так и не нашли доказательств того, что попытки взлома, нацеленные на кампанию Демократической партии, увенчались успехом.

В прошлые выходные предвыборный штаб Трампа также заявил, что Иран взломал один из его веб-сайтов. ФБР начало расследование. Иран отрицает факт вмешательства в выборы.

 

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