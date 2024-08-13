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Трамп мечтает наладить отношения с Путиным
13.08.2024 09:55 Алина Груднева

Трамп мечтает наладить отношения с Путиным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп хочет наладить отношения с Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью с американским миллиардером Илоном Маском.

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По словам Трампа, он хочет вновь поладить с Путиным, с которым знаком много лет, если одержит победу на выборах.

"Путин - хороший переговорщик. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо", - сказал Трамп.

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