



Трамп мечтает наладить отношения с Путиным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп хочет наладить отношения с Владимиром Путиным.



Об этом он сказал в интервью с американским миллиардером Илоном Маском.



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По словам Трампа, он хочет вновь поладить с Путиным, с которым знаком много лет, если одержит победу на выборах.



"Путин - хороший переговорщик. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо", - сказал Трамп.