Президент Ирана: поддержка Израиля Западом угрожает безопасности
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал президента Ирана Масуда Пезешкиана воздержаться от нападения на Израиль.
По его словам, широкомасштабная война на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам.
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Также Стармер заявил о своей приверженности прекращению огня в Газе, освобождению заложников и увеличению объемов гуманитарной помощи. По его словам, для достижения всего вышеперечисленного нужны дипломатические переговоры.
В ответ президент Ирана заявил, что Израиль должен понести ответственность за ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.
"Поддержка Израиля западными странами угрожает безопасности региона и всего мира", - отметил он.