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Президент Ирана: поддержка Израиля Западом угрожает безопасности
13.08.2024 10:10 Алина Груднева

Президент Ирана: поддержка Израиля Западом угрожает безопасности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал президента Ирана Масуда Пезешкиана воздержаться от нападения на Израиль.

По его словам, широкомасштабная война на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам.

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Также Стармер заявил о своей приверженности прекращению огня в Газе, освобождению заложников и увеличению объемов гуманитарной помощи. По его словам, для достижения всего вышеперечисленного нужны дипломатические переговоры.

В ответ президент Ирана заявил, что Израиль должен понести ответственность за ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания. 

"Поддержка Израиля западными странами угрожает безопасности региона и всего мира", - отметил он.

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