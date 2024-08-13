



Президент Ирана: поддержка Израиля Западом угрожает безопасности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал президента Ирана Масуда Пезешкиана воздержаться от нападения на Израиль.



По его словам, широкомасштабная война на Ближнем Востоке не отвечает ничьим интересам.



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Также Стармер заявил о своей приверженности прекращению огня в Газе, освобождению заложников и увеличению объемов гуманитарной помощи. По его словам, для достижения всего вышеперечисленного нужны дипломатические переговоры.



В ответ президент Ирана заявил, что Израиль должен понести ответственность за ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.



"Поддержка Израиля западными странами угрожает безопасности региона и всего мира", - отметил он.