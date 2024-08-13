



Трамп в интервью Маску похвалил "порядочного" Зеленского и поругал "плохой" ЕС

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, в интервью миллиардеру Илону Маску вновь выразил свои позиции по поводу войны в Украине и роли Евросоюза в поддержке Киева.



В частности, Трамп похвалил Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "очень порядочным", и одновременно раскритиковал Европейский Союз за недостаточную, по его мнению, финансовую поддержку Украины.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Трамп отметил, что США платят непропорционально больше за защиту Европы, чем сами европейские страны, пишет Politico.



"Почему они не платят столько же, сколько и мы? Почему США платят непропорционально больше за защиту Европы, чем Европа? Это несправедливо, и с этим нужно разобраться", – заявил он, добавив, что ЕС должен увеличить свою долю помощи Украине.



Несмотря на критику в адрес ЕС, Трамп не обещал сокращать помощь США Украине, хотя и упомянул, что "никто не переживает из-за ситуации в Украине сильнее, чем он", и если бы Трамп был на момент начала войны президентом, "этого (вторжения РФ – ред.) никогда бы не произошло".



В том же, что РФ устроила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, уже традиционно обвинил действующего президента США Джо Байдена.



В этом контексте политик заявил, что "очень хорошо ладил" с Путиным, и что глава Кремля будто бы его уважал.



"Мы бы говорили об Украине - это была зеница его ока. Но я ему сказал - не делай этого, - утверждает Трамп, говоря о полномасштабном вторжении. - Я заявил тогда Путину: "Ты не можешь этого сделать, Владимир. Он сказал "никак", а я сказал "как".

Также кандидат в президенты США рассказал Маску, что кроме того, что "хорошо" знает Путина, он "разбирается" и в отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Высказываясь об обоих лидерах, Трамп назвал их "умными и злыми".



А вот о Президенте Украины Владимире Зеленском Трамп отозвался весьма лестно, заверив, что знает его.



"Я знаю Зеленского. Он был очень порядочным по отношению ко мне. Когда произошла ситуация с фальсификацией по поводу России, Зеленский подтвердил, что наш разговор был идеальным", – рассказал Трамп, чем подчеркнул свое уважение к украинскому лидеру.



Аудиозапись интервью:

