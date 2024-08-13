



СМИ: Бориса Джонсона могут назначить главредом в известном медиа

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона могут нанять главным редактором в The Daily Telegraph.



Об этом сообщает Sky News.



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Уточняется, что бывший коллега Джонсона Надхим Захави ведет переговоры о покупке издания. Он обсуждал с потенциальными инвесторами возможность назначения бывшего британского премьера на эту должность.



"Люди, участвовавшие в тендере на покупку Telegraph, рассказали, что Захави обсуждал идею назначения Джонсона главным редактором Telegraph с потенциальными инвесторами в своей заявке на покупку", - сообщил источник.