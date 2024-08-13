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В Иране возмущены призывами к сдержанности
13.08.2024 09:32 Алина Груднева

В Иране возмущены призывами к сдержанности

В Иране отвергли призыв Франции, Германии и Великобритании к сдержанности в отношении Израиля.

Соответствующее заявление сделали в министерстве иностранных дел Исламской Республики.

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"Требование Франции, Германии и Великобритании не реагировать на посягательство Израиля на наш суверенитет лишены логики и противоречат принципам международного права", - сказано в заявлении.

Накануне три страны предупредили Иран о последствиях возможного нападения на Израиль. Они призвали Тегеран не допустить широкомасштабной войны в регионе.

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