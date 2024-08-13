



В Болгарии перехвачено около полтонны героина

В Болгарии сотрудники таможенной службы перехватили 436 кг героина.



По данным информационного агентства АР, это произошло в порту Бургас.



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Наркотики нашли в прицепе, предназначенном для перевозки кабелеукладочных машин из Кыргызстана в Грецию. Он попал в поле зрения таможенников из-за чрезмерно длительного пребывания в порту.



Героин, общая стоимость которого оценивается в 35 млн евро, был расфасован по 434 пачкам. Правоохранители пока никого не арестовали.