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В Болгарии перехвачено около полтонны героина
13.08.2024 08:48 Алина Груднева

В Болгарии перехвачено около полтонны героина

В Болгарии сотрудники таможенной службы перехватили 436 кг героина.

По данным информационного агентства АР, это произошло в порту Бургас.

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Наркотики нашли в прицепе, предназначенном для перевозки кабелеукладочных машин из Кыргызстана в Грецию. Он попал в поле зрения таможенников из-за чрезмерно длительного пребывания в порту.

Героин, общая стоимость которого оценивается в 35 млн евро, был расфасован по 434 пачкам. Правоохранители пока никого не арестовали.

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