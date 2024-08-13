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В центре Лондона мужчина напал с ножом на девочку и женщину
13.08.2024 07:47 Алина Груднева

В центре Лондона мужчина напал с ножом на девочку и женщину

В понедельник, 12 августа, в центре Лондона мужчина напал с ножом на 11-летнюю девочку и ее 34-летнюю маму.

По данным ВВС, атака была совершена на Лестер-сквер, в одном из самых оживленных туристических районов.

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По данным полиции, девочка получила тяжелые, но не опасные для жизни ранения. 

Пострадавшие мама и дочка были госпитализированы в травматологический центр. Атаковавший был арестован на месте. Следователи работают над установлением его мотивов.

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