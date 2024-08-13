



Трамп: ситуация на Ближнем Востоке может привести к Третьей мировой

Кандидат в президенты США от Республиканской Партии Дональд Трамп прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке.



Соответствующее заявление он сделал в интервью с американским миллиардером Илоном Маском.



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Трамп в очередной раз повторил, что если бы он был президентом, "нападения на Израиль никогда бы не произошло, а Россия никогда бы не вторглась в Украину".



Также Трамп считает, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к Третьей мировой войне.