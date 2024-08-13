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Маск набивается в Белый дом к Трампу
13.08.2024 08:54 Алина Груднева

Маск набивается в Белый дом к Трампу

Американский миллиардер Илон Маск хочет поступить на службу в Белый дом, если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп одержит победу на выборах.

Об этом он сказал республиканцу во время интервью.

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В частности, Маск предложил Трампу свою кандидатуру на должность в его администрации, чтобы сдерживать государственные расходы.

"Я думаю, было бы здорово просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что тяжело заработанные деньги налогоплательщиков тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в таком поручении", - сказал Маск.

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