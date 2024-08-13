



Нарушил обещание: Трамп вернулся в соцсеть Х

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вернулся в социальную сеть Х, хотя клялся этого не делать.



В его аккаунте было опубликовано несколько сообщений.



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Трамп представил предвыборный ролик, где он говорит, что его пытаются заставить замолчать, но он этого не позволит сделать. Также он спросил у американцев, живется ли им лучше, чем тогда, когда он был президентом.



"Наша экономика разрушена. Наши границы стерты. Мы – нация, которая приходит в упадок", - сказал он.



Помимо прочего, Трамп анонсировал свое интервью с Илоном Маском.



Что примечательно, в январе 2021 года Twitter якобы "навсегда" заблокировал аккаунт Трампа после того, как его сторонники совершили штурм Капитолия. Через месяц он сам поклялся, что больше не вернется в соцсеть.