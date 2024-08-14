



Эстония и Финляндия: Путин уважает только силу – ЕС должен усилить оборону

Россия должна возместить ущерб, причиненный Украине развязанной войной. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, и подчеркнул важность увеличения оборонных расходов ЕС для противостояния угрозам от России.



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Финский премьер поддержал идею о праве Украины защищать свою территорию, включая проведение операций за ее границами, например, в Курской области. Орпо заметил, что руководитель Кремля Владимир Путин "уважает только силу" и подчеркнул важность единства и решительности в действиях европейских стран в текущем конфликте, сообщает Yle.



Надо сказать, что Эстония активно поддерживает Украину, предоставляя гуманитарную, военную и финансовую помощь, а также принимая украинских беженцев. В июне Украина и Эстония подписали соглашение о гарантиях безопасности. Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк также подтвердила возможность отправки эстонских военных в Украину.