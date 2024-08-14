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Атака на аэродром "Саваслейка": дрон падает прямо на стоянку самолетов. Видео
14.08.2024 15:21 Mignews

Атака на аэродром "Саваслейка": дрон падает прямо на стоянку самолетов. Видео

Ночью 14 августа 2024 года была самая масштабная атака на аэродромы: СБУ и Силы обороны Украины отработали по четырем российским аэропортам. 

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Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинским городам.

В пабликах разлетается видео, на котором показан момент, как БпЛА "Лютый" поразил стоянку самолетов, где стоял и Ил-76.



В свою очередь СМИ сообщают, что на аэродроме "Саваслейка" дроны могли поразить склады со специальным топливом для МиГ-31К – спутниковый сервис NASA показывает мощный пожар в районе разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. 

Поскольку на аэродроме базировались МиГ-31К, то вероятно, на этих складах мог храниться керосин Т-6 – специальное тяжелое термостабильное топливо, необходимое для выполнения сверхзвуковых полетов на большой высоте, при которых керосин нагревается до 100-150 градусов. Такой тип топлива используется только для этих истребителей и есть не на каждом НПЗ, пишет Defence Express. 


МиГ-31К на авиабазе "Саваслейка" (Google Eath)

Ранее этот керосин также использовался в МиГ-25, но их сняли с эксплуатации. МиГ-31К может летать и на распространенном керосине "РТ", но в таком случае будут ограничения на режим полета, без которых запуск "Кинжалов" становится невозможным.

Напомним, взрывы раздавались в аэропортах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск. Утром Минобороны России обвиняло Украину в атаке и утверждало: ночью сбили 117 дронов и четыре "Точки-У".

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