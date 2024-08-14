



Атака на аэродром "Саваслейка": дрон падает прямо на стоянку самолетов. Видео

Ночью 14 августа 2024 года была самая масштабная атака на аэродромы: СБУ и Силы обороны Украины отработали по четырем российским аэропортам.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинским городам.



В пабликах разлетается видео, на котором показан момент, как БпЛА "Лютый" поразил стоянку самолетов, где стоял и Ил-76.







В свою очередь СМИ сообщают, что на аэродроме "Саваслейка" дроны могли поразить склады со специальным топливом для МиГ-31К – спутниковый сервис NASA показывает мощный пожар в районе разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.



Поскольку на аэродроме базировались МиГ-31К, то вероятно, на этих складах мог храниться керосин Т-6 – специальное тяжелое термостабильное топливо, необходимое для выполнения сверхзвуковых полетов на большой высоте, при которых керосин нагревается до 100-150 градусов. Такой тип топлива используется только для этих истребителей и есть не на каждом НПЗ, пишет Defence Express.





МиГ-31К на авиабазе "Саваслейка" (Google Eath)



Ранее этот керосин также использовался в МиГ-25, но их сняли с эксплуатации. МиГ-31К может летать и на распространенном керосине "РТ", но в таком случае будут ограничения на режим полета, без которых запуск "Кинжалов" становится невозможным.



Напомним, взрывы раздавались в аэропортах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск. Утром Минобороны России обвиняло Украину в атаке и утверждало: ночью сбили 117 дронов и четыре "Точки-У".



* * *

Саваслейка. Кацап ниє: "Хоть адин збєйтє"

Авіабаза "Саваслейка”.

Наші БПЛА переказують “Доброго ранку, ми з України!” pic.twitter.com/0ypeb8pjDh — Hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) August 14, 2024







