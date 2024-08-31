



Владельцы криптовалют склонны к психопатии и садизму, – исследование

Согласно исследованию, проведённому университетами Торонто и Майами, держатели криптовалют часто проявляют черты, относящиеся к так называемой "темной тетраде" личности, включающей нарциссизм, макиавеллизм, психопатию и садизм. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на публикацию в журнале PLOS One.



В исследовании приняли участие 2001 взрослый житель США, и около 30% из них заявили, что в какой-то момент владели криптовалютой. Результаты показывают, что владение цифровыми активами связано с рядом ненормативных и потенциально неадаптивных черт характера.



Исследователи отмечают положительную корреляцию между владением криптовалютой и такими характеристиками, как нарциссизм, макиавеллизм, психопатия и садизм. Кроме того, держатели криптовалют чаще склонны к вере в теории заговора, поддерживают экстремистские группы и разделяют популистские взгляды.



Кроме того, среди владельцев криптовалют распространены такие качества, как потребность в хаосе, паранойя, шизотипические черты, догматизм, жертвенность и реактивное сопротивление, что означает усиленное чувство утраты личной свободы.



Эти выводы не стали неожиданностью для многих энтузиастов криптовалюты, которые признают склонность к самоиронии и юмористическому самоуничижению. Как отмечает агентство Bloomberg, 57-летний криптотрейдер Крис Уиллер говорит: "Нужно быть буквально сумасшедшим, чтобы заниматься чем-то, где твой капитал может вырасти на миллион, а затем упасть на миллион за один день".



Стоит напомнить, что подобные выводы ранее были сделаны учёными в 2022 году, когда группа исследователей опубликовала свою работу в журнале "Personality and Individual Differences". Однако в том исследовании участвовали лишь 566 человек.