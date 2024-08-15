Литва: Украина унизила Путина
Украина своим продвижением в Курской области унизила Владимира Путина.
Такое заявление в интервью LRT сделал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
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"Так называемые оборонительные линии, судя по всему, даже не были спроектированы, установлены так, как они должны были быть спроектированы. Сейчас украинцы заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении", – отметил он.
По словам Кащюнаса, продвижение в Курской области подняло боевой дух украинцев.
"Украинцы решили сыграть интересно, они укрепляют свои позиции, и если им удастся сохранить контроль над этой территорией или контроль над центрами определенной территории, это очень сильно увеличивает их переговорную силу", – подчеркнул Кащюнас.