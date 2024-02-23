



Ален Делон: "Я просил сына об эвтаназии, но..."

Ален Делон - звезда экрана, казалось бы всех времен. Вот уже долгое время он не дает никаких интервью, проживая свои дни дома. Его дети иногда подливали масла в огонь, пополняя страницы желтой прессы подробностями борьбы за наследство.



Сам же Делон настолько, по его словам, "разочаровался в людях, что готов был покинуть этот мир без всякого сожаления". Но ...



"Я просил сына про эвтаназию. Но потом Россия начала войну против Украины, убивая невероятное количество людей. И я нашел в себе силы жить и помогать народу Украины".