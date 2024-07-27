



Дональд Трамп обвинил Камалу Харрис в антисемитизме

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил свою конкурентку на выборах Камалу Харрис в том, что она антисемитка и планирует разрешить убийство новорожденных. Речь Трампа была призвана сплотить религиозных сторонников.



Бывший президент-республиканец Трамп посвятил большую часть своего выступления на религиозном съезде на юге Флориды критике деятельности Харрис как сенатора и как второго человека после Байдена.



Объясняя, почему 59-летняя Харрис пропустила выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Конгрессе США в среду, Трамп обвиняет ее в антисемитизме.



“Ей не нравятся евреи. Ей не нравится Израиль. Так оно есть, и так оно всегда будет. Она не изменится”, — говорит он.



Вице-президент Харрис замужем за мужчиной еврейской национальности. Она обогнала Трампа в опросах общественного мнения с тех пор, как всего несколько дней назад она сменила Джо Байдена во главе списка кандидатов от Демократической партии.



