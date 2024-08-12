



Врачи-онкологи и семья с собакой среди погибших в авиакатастрофе в Бразилии

В ходе расследования авиакатастрофы в Бразилии, в результате которой погибли 62 человека, появились новые подробности о жертвах.



По сообщениям местных СМИ, среди погибших были врачи-онкологи, трехлетний ребенок, адвокат, специализирующийся на судебных исках против авиакомпаний, а также венесуэльская семья и их собака.



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Все тела уже извлечены с места крушения самолета.

