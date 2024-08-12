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В районе Афин бушует масштабный пожар
12.08.2024 08:27 Алина Груднева

В районе Афин бушует масштабный пожар

В районе греческих Афин бушует масштабный лесной пожар, распространение которого греческие спасатели пока что не могут остановить.

Работа усложнена из-за сильного ветра, а также жаркой и сухой погоды.

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По данным пожарной службы, 12 августа, объявлена эвакуация жителей семи населенных пунктов в столичном районе. Судя по снимкам со спутников, стихия подбирается к Афинам.

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