В районе Афин бушует масштабный пожар
В районе греческих Афин бушует масштабный лесной пожар, распространение которого греческие спасатели пока что не могут остановить.
Работа усложнена из-за сильного ветра, а также жаркой и сухой погоды.
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По данным пожарной службы, 12 августа, объявлена эвакуация жителей семи населенных пунктов в столичном районе. Судя по снимкам со спутников, стихия подбирается к Афинам.
Ο ουρανός της Αθήνας από Αμπελόκηπους #φωτιά #Πυρκαγια #βαρναβας pic.twitter.com/vAgS2n5rKF— Lone Runner (@LoneRunner_) August 11, 2024
#φωτια #Βαρναβας #ΛίμνηΜαραθώνα pic.twitter.com/bbCckCglXF— Elenh Langka (@Lanelenh) August 11, 2024