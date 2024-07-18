



Вэнс произнес первую речь в качестве кандидата в вице-президенты

В присутствии бывшего президента Дональда Трампа сенатор от Огайо Ди Джей Вэнс вышел на сцену в Милуоки и официально согласился стать кандидатом на пост вице-президента от Республиканской партии.



J.D. Vance tells the story of his Mamaw, who loved God, loved her grandson, and whose language could make a sailor blush. The crowd erupts in “Mamaw! Mamaw!” chants.@JDVance1 pic.twitter.com/24JL8LUJsu — Charlie Kirk (@charliekirk11) July 18, 2024

Вэнс, вырос в городе сталеваров к северу от Цинциннати, пошел в армию и поступил в Йельскую юридическую школу, затем он устроился на работу в фирму венчурного капитала, а позже возглавил некоммерческую организацию. В 2016 году он становится известным после того, как написал бестселлер “Hillbilly Elegy”, по которому позже был снят фильм Netflix. Тогда он был глубоко критически настроен по отношению к Трампу, но позже опирался на его поддержку, чтобы выиграть праймериз в Сенате в своем родном штате. После своего избрания в 2022 году он стал одним из главных защитников Трампа в кабельных новостях.Выбрав Вэнса, Трамп дал понять избирателям Республиканской партии, что он думает о том, кто продолжит его политическое движение в следующем поколении, и что ему нужен напарник, который мог бы понравиться избирателям, что могло бы помочь ему победить в ноябре.Вэнс рассказал свою личную биографию во время сегодняшней речи.“Я вырос в Мидлтауне, штат Огайо, маленьком городке, где люди высказывали свое мнение, строили своими руками и любили своего Бога, семью, общину и страну всем сердцем. Но это также было место, которое было отвергнуто и забыто правящим классом Америки в Вашингтоне”.Вэнс рос в нищете и неблагоприятной обстановке, у его матери постоянно не было денег, но были разные зависимости, однако, по словам Вэнса, “она уже 10 лет чиста и трезва”.