



Если врачи скажут. Байден заявил, что может выйти из президентской гонки





Президент США Джо Байден заявил, что может бы пересмотреть свое решение остаться в президентской гонке, если бы врачи сказали ему, что у него есть проблемы со здоровьем, говорится в опубликованном сегодня отрывке из интервью BET News.



Байден до сих пор твердо заявлял, что не собирается выбывать из гонки, несмотря на растущие опасения по поводу его возраста. Во время интервью его спросили, есть ли что-то, что заставило бы его пересмотреть свое решение.



“Если бы у меня обнаружилось какое-то заболевание”, -ответил Байден. Если бы врачи пришли ко мне и сказали: “У вас есть эта проблема, эта проблема”.



Эти комментарии, сделанные в интервью, записанном вчера, впервые сигнализируют, что Байден начал думать о том, что что-то может заставить его покинуть гонку.

