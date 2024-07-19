



В Германии климатической активистке дали реальный срок

В Берлине суд вынес приговор в отношении 32-летней участницы движения “Последнее поколение”. Активистка виновна в нанесении ущерба государственному имуществу и пробудет в тюрьме один год и четыре месяца.



В период с октября 2022 года по февраль 2023 года обвиняемая вместе с другими активистами несколько раз приклеивала себя к автомобильным дорогам, тем самым блокируя их.



В прошлом году обвиняемая облила краской фасад здания федерального министерства транспорта, которое внесено в список памятников архитектуры. Работы по восстановлению здания обошлись бюджету в 7400 евро.



22 апреля прошлого года обвиняемая также облила оранжевой краской витрину магазина одежды на берлинской улице Курфюрстендамм.





