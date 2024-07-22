



Белла Хадид хочет судиться с Adidas

Супермодель-антисемитка Белла Хадид хочет судиться с немецким спортивным брендом Adidas.



По данным TMZ, она наняла команду юристов, чтобы продумать дальнейшие шаги против компании.



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"Хадид считает, что бренд вел жестокую кампанию и не взял на себя ответственность перед обществом", — сообщает источник.



По его словам, Хадид была возмущена тем, что рекламную кампанию связали с резней на Олимпийских играх в Мюнхене. Модель заявила, будто насилие противоречит ее взглядам.



Напомним, что немецкий производитель запустил рекламную кампанию новой линейки ретро-кроссовок. Лицом кампании стала Хадид, что вызвало гнев по всему миру.



Как известно, Белла неоднократно выступала на антисемитских акциях, поддерживала террор и распространяла клеветническую пропаганду против евреев и Израиля. После того как разразился скандал, в Adidas принесли свои извинения и пообещали расторгнуть контракт с Хадид. Фотографии с ней были удалены из официального аккаунта бренда в Instagram.