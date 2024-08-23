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Захват ИК № 19: Известно об одном убитом охраннике
23.08.2024 15:07 Катя Шульц

Захват ИК № 19: Известно об одном убитом охраннике

В результата захвата терростами ИК № 19 в России в Волгоградской области один охранник убит, еще несколько человек получили ножевые ранения.

Двоим (охраннику и заключенному) удалось вырваться из колонии и спастись от резни.

Выдвинуто предположение, что преступникам удалось раздобыть ножи у самих же охранников, якобы холодное оружие охранники арестантам продавали.

В телеграм-каналах появились видео, где раненый сотрудник ИК просит Путина выполнить условия террористов и предоставить им вертолет.

Захватчики вооружены ножами, молотком и ножницами, одному из заложников они попытались отрезать ухо. 

Судя по тому, что говорится в этом видео, убит не один охранник.

 

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