



Захват ИК № 19: Известно об одном убитом охраннике

В результата захвата терростами ИК № 19 в России в Волгоградской области один охранник убит, еще несколько человек получили ножевые ранения.



Двоим (охраннику и заключенному) удалось вырваться из колонии и спастись от резни.



Выдвинуто предположение, что преступникам удалось раздобыть ножи у самих же охранников, якобы холодное оружие охранники арестантам продавали.



В телеграм-каналах появились видео, где раненый сотрудник ИК просит Путина выполнить условия террористов и предоставить им вертолет.



Захватчики вооружены ножами, молотком и ножницами, одному из заложников они попытались отрезать ухо.



Судя по тому, что говорится в этом видео, убит не один охранник.



