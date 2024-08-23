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Установлены личности террористов осуществивших захват российской ИК №19
23.08.2024 14:23 Катя Шульц

Установлены личности террористов осуществивших захват российской ИК №19

В Волгоградской области произошло чрезвычайное происшествие. Группа террористов:

1) Хусинов Темур, 1995 год рождения;
2) Наврузи Рустамчон, 2001 год рождения;
3) Тошев Рамзидин Исмат-углы, 1995 год рождения

захватили исправительную колонию № 19, в которой отбывают наказание 1230 человек. До сих пор неизвестно точное число заложников, которые удерживаются напавшими. 

Террористы требуют вертолет и два миллиона долларов. В случае преследования обещают убить заложников.



Фото предполагаемых террористов, подозреваемых в захвате ИК 19 в Суровикине (Волгоградская область) слева направо

— Темур Хусинов, уроженец Узбекистана, осужден на 6 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

— Рамзидин Тошев, уроженец Узбекистана, осужден на 8 лет по статье о сбыте наркотиков.

— Рустамчон Наврузи, уроженец Таджикистана, осужден на 7 лет по статье о сбыте наркотиков.

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