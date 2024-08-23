



На Сицилии водолазы нашли тело пропавшей дочери Майка Линча - Ханны

Тело 18-летней дочери Майка Линча было найдено в обломках роскошной яхты у берегов Сицилии, что означает, что все пропавшие пассажиры найдены.



В пятницу, 23 августа итальянская береговая охрана сообщила, что на затонувшей яхте Bayesian обнаружен шестой и последний пропавший без вести человек.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Винченцо Загарола, представитель итальянской береговой охраны, сказал, что поиски Ханны не были "легкими и быстрыми", сравнив затонувшую яхту с "18-этажным зданием, заполненным водой".



Линч, его дочь Ханна, председатель правления банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди Блумер, юрист Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда Морвилло погибли, когда яхта затонула около 5 утра по местному времени в понедельник.



Загарола сказал: "С самого первого момента осмотр яхты не был легким и быстрым. Представьте себе 18-этажное здание, заполненное водой".

Пять тел уже доставлены на берег в маленькой рыбацкой деревушке Портичелло, расположенной в 11 милях от столицы Сицилии Палермо.



Из 22 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, 15 человек, включая жену Линча, Анжелу Бакарес, были спасены, перебравшись на спасательную шлюпку.



Тело гражданина Канады и Антигуа Рекальдо Томаса, работавшего шеф-поваром на суперяхте, было найдено на месте крушения в понедельник.



Прогулка на яхте была приурочена к оправданию Линча по делу о мошенничестве в США.

