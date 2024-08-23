Подробности захвата и освобождения колонии в Суровикино
Что известно на данный момент, по захвату и освобождению колонии в Суровикино:
- Штурм длился около 30 минут. Всех сотрудников захваченной ИК-19 удалось спасти во время штурма.
- Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырёх захватчиков волгоградской ИК-19. В штурме участвовали спецназ ФСИН "Барс", СОБР Волгоградского управления Росгвардии, а также ОМОН.
- Сейчас ИК-19 находится под контролем силовиков, на месте работают кинологи. В ближайшее время будет организован обыск бараков, в которых сидели захватчики.
- "Жилет шахида" в действие привести не удалось. Его проверят сапёры.
- Была команда "брать живьём" по возможности, чтобы "распутать радикальный клубок".
- Раненый заключённый Александр Бойко изолирован от других пострадавших, возле его палаты дежурят сотрудники МВД, сообщает источник SHOT.
- Двое сотрудников ФСИН в тяжёлом состоянии, состояние ещё двоих оценивается как средней степени тяжести, сейчас проводятся операции.
- Раненый начальник ИК-19 Андрей Девятов будет доставлен вертолётом санавиации из больницы города Суровикино в больницу Волгограда.
- Месть за террористов, напавших на "Крокус", — так объяснили свои действия радикалы в ИК-19.
- Рассматривается версия, что ножи, с которыми заключённые напали на сотрудников колонии, были куплены прямо на территории ИК — за взятку.
- Трое из захватчиков волгоградской ИК-19 были наркокурьерами, за что и отбывали сроки. Они травили россиян мефедроном и героином. Четвёртый захватчик ИК-19 убил прохожего, с которым сцепился на улице в Волгограде. Ему оставалось сидеть менее трёх месяцев.