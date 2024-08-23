



Дагестанский муфтий: "Этих тварей нужно уничтожить"

Перед штурмом захваченной колонии в Суровикино, муфтий центрального Духовного управления мусульман Волгоградской области заявил, что переговоры с захватившими заложников в ИК под Волгоградом вести нельзя.



Бата Кифах Мохамад заявил РИА Новости, что, по его мнению, к преступникам нужно принимать самые суровые меры.



"Честно говоря, я не знаю, кто туда поехал. Это кто-то слух такой пропустил. Мы уже созвонились со всеми органами, если какая помощь нужна от нас — мы готовы. Надо грамотную хорошую операцию по освобождению провести и уничтожить этих тварей на месте. Только так", — сказал Кифах.





