



Тюремные сроки атаковавшим израильский самолет в аэропорту Махачкалы

Армавирский городской суд огласил приговор в отношении участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Все 5 фигурантов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК РФ. Один из обвиняемых также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.318 УК РФ.



Как известно, 29 октября 2023 года подсудимые, находясь на территории международного аэропорта "Махачкала", действуя в составе толпы по призыву организаторов, руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, принимали участие в массовых беспорядках. Причиной акций протеста стало прибытие в аэропорт самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля.



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Мужчины пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Действия подсудимых и других лиц (более 1 500, 136 из которых установлены) привели к полной блокировке работы аэропорта.



Рассмотрев материалы, суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву - 6 лет и 4 месяца; Ибрагимову - 6 лет и 4 месяца; Омарасхабову - 6 лет и 6 месяцев; Рамазанову - 6 лет и 4 месяца; Раджабову - по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний - 9 лет, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.



Отбывать назначенные наказания осужденным надлежит в колониях общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

