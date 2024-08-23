



Politico: Провал миссии на Ближнем Востоке очевиден

Очевидный провал соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа усиливает опасения, что серьезная эскалация конфликта на Ближнем Востоке не за горами. Об этом пишет издание Politico.



Сколько ни ездили в политические турне Блинкен и Хохштейн в попытках урегулировать конфликт, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. ХАМАС продолжает тянуть время по причине того, что вокруг Синвара, по сути, никого не осталось. В Израиле ситуация осложнена внутренней политикой.



Ситуация тревожного затишья заканчивается. Это просто вопрос времени - кто первый по кому ударит - Израиль или Иран. В Израиле постоянно звучат разговоры о превентивном ударе. Что касается Ирана, то после убийства Шукра и Хании, в Тегеране заявили, что “войны не хотим, но все равно накажем Израиль”. И последующая атака Ирана на Израиль может стать куда более опасной, чем в апреле.



Иран, тем не менее, действуя на открытом поле, теряет момент внезапности и вынужден искать другие ходы для мщения.



Израиль, который не подтвердил причастность к смерти Хании, показал, что может проникать в иранские разведывательные сети и нацеливаться на лидеров, но Тегеран не продемонстрировал такой же глубины проникновения. Тем не менее, Иран может нацеливаться на израильских чиновников за рубежом или в посольствах.



Барбара Славин, научный сотрудник Центра Стимсона, задается вопросом, есть ли у Ирана возможности для успешного проведения тайной операции.



“В целом, нет, Иран, похоже, не обладает такими же возможностями для обнаружения и убийства израильтян теми же способами, которые регулярно делает Израиль”, — сказала она, но добавила: “Я уверена, что они прочесывают мир в поисках уязвимых мест со стороны израильтян, за которыми они могли бы поохотиться”.



По словам Триты Парси, исполнительного директора Института ответственного государственного управления Куинси, если бы было достигнуто соглашение о прекращении огня (в Газе - ред.), Иран мог бы утверждать, что его угрозы ответных действий подтолкнули все стороны к достижению соглашения и разрядке напряженности, что, возможно, позволило бы Тегерану одержать победу, не начав нападения.



“В определенной степени иранцы использовали переговоры как предлог, потому что они, похоже, на самом деле не хотят предпринимать никаких действий”, — сказал он. “Варианты, которые сейчас у них есть, очень, очень плохие и сложные”.

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*Центр Стимсона — это американский некоммерческий беспристрастный аналитический центр, который анализирует вопросы, связанные с глобальным миром. Он назван в честь американского юриста и политика Генри Л. Стимсона.



* Института ответственного государственного управления Куинси - американский аналитический центр, основанный в 2019 году и расположенный в Вашингтоне. Назван по имени бывшего президента США Джона Куинси Адамса. Считается, что институт стоит на позициях реализма и сдержанности во внешней политике.

